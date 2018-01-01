Стала известна официальная причина крушения вертолета погибшего владельца Лестера
Пилот потерял контроль над управлением.
Британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB) назвало главную причину падения вертолета, в котором находился погибший президент Лестера Вишай Шривадданапрабха, передает издание Sky Sports.
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Причиной трагедии стало отсоединение педалей кокпита от ротора в хвосте, из-за чего пилот потерял контроль над управлением вертолета.
Напомним, 27 октября, после матча Лестер Сити - Вест Хэм в рамках 10-го тура чемпионата Англии произошел ужасный инцидент - вертолет владельца “лис“ упал на парковку около стадиона Кинг Пауэр.
Никто из находившихся на борту вертолета не сумел выжить.
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