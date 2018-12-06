Защитник Тоттенхэма: Играть на Уэмбли - больше не честь

Дэнни Роуз прокомментировал низкую посещаемость матча против Саутгемптона.

Защитник Тоттенхэма Дэнни Роуз болезненно отреагировал на низкую посещаемость матча против Саутгемптона (3:1).

Из 90 тысяч мест на стадионе была заполнена всего треть.

“Это неприятно. Здесь уже не так здорово играть. Я больше не чувствую, что играть на Уэмбли - это честь.

Мы все хотим попасть на новый стадион. Надеюсь, это случится совсем скоро. Мы разочарованы тем, что процесс затянулся.

Атмосфера на стадионе очень тихая. Понимаю, что болельщикам далеко добираться до Уэмбли, но в этом матче была зафиксирована самая низкая посещаемость. Это говорит о многом“, - цитирует Роуза Daily Mail.

Дату завершения ремонтных работ на новом стадионе "шпор" не называют. Сообщается, что первая игра может быть сыграна в январе 2019.

Напомним, первоначально команда Маурисио Почеттино должна была переехать на свой стадион с начала этого сезона, но постоянные задержки так и не позволили этого сделать.