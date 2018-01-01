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Защитник МЮ: Мы засыпаем и просыпаемся с мыслями о топ-4

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Диогу Далот считает, что в АПЛ не бывает легких матчей.
Диогу Далот
Диогу Далот
www.mirror.co.uk

Футболист Манчестер Юнайтед Диогу Далот рассказал о главной цели манкунианцев на данный момент.

“У нас будет большой матч с Фулхэмом. Думаю, в АПЛ все матчи большие. Здесь нет легких поединков, нет возможности ослабить хватку - особенно для нас, потому что мы нам нужны очки, чтобы подняться в таблице. Мы очень хотим этого.

Мы засыпаем с мыслями о том, как нам подняться в топ-4. Мы просыпаемся с этими же мыслями. И я уверен, что мы сделаем.

Наша главная цель - войти в топ-4. Мы будем биться ради этого, и я думаю, мы прорвемся туда“, - приводит слова португальца Sky Sports.

На данный момент МЮ с 23 очками в активе занимает 8 место.

Накануне, "красные" сыграли вничью с Арсеналом (2:2).

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Теги: футбол, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Диогу Далот
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Источник: skysports.com

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