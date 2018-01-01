Ливерпуль выдал лучший старт сезона за 126 лет существования клуба

За 15 матчей чемпионата Англии "красные" не потерпели ни одного поражения.

Ливерпуль в выездном матче 15-го тура АПЛ обыграл Бернли со счетом 3:1.

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С начала сезона "красные" одержали 12 побед и 3 раза сыграли вничью, не потерпев ни одного поражения. Таким образом, подопечные Клоппа установили новый клубный рекорд.

Как сообщает Liverpool Echo, команда выдала лучший старт в чемпионате Англии за всю 126-летнюю историю клуба, основанного в 1892 году.

Несмотря на этот успех, "красные" занимают 2-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 39 очков и отставая от лидирующего Манчестер Сити на 2 балла.

Ранее сообщалось, что наставника Ливерпуля Юргена Клоппа оштрафовали за празднование победного гола команды.