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Ливерпуль выдал лучший старт сезона за 126 лет существования клуба

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За 15 матчей чемпионата Англии "красные" не потерпели ни одного поражения.
Ливерпуль выдал лучший стар сезона с момента создания клуба
Ливерпуль выдал лучший стар сезона с момента создания клуба
Getty Images

Ливерпуль в выездном матче 15-го тура АПЛ обыграл Бернли со счетом 3:1.

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С начала сезона "красные" одержали 12 побед и 3 раза сыграли вничью, не потерпев ни одного поражения. Таким образом, подопечные Клоппа установили новый клубный рекорд.

Как сообщает Liverpool Echo, команда выдала лучший старт в чемпионате Англии за всю 126-летнюю историю клуба, основанного в 1892 году.

Несмотря на этот успех, "красные" занимают 2-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 39 очков и отставая от лидирующего Манчестер Сити на 2 балла.

Ранее сообщалось, что наставника Ливерпуля Юргена Клоппа оштрафовали за празднование победного гола команды.

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Теги: Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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