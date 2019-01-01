Манчестер Юнайтед – Арсенал 2:2 видео голов и обзор матча АПЛ

МЮ и Арсенал сыграли яркий матч, который завершился вничью.

МЮ _ Арсенал: видео голов и обзор матча Getty Images

Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Арсенал в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Команды провели отличный поединок, однако выявить сильнейшего так и не смогли.

Смотрите видео голов и обзор матча МЮ - Арсенал:

Манчестер Юнайтед – Арсенал 2:2

Голы: Мартиаль, 31, Лингард, 69 – Мустафи, 26, Ляказетт, 68

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Байи, Смоллинг, Рохо (Феллаини, 72), Дармиан – Эррера, Матич, Лингард (Погба, 75) – Мартиаль (Лукаку, 63), Рашфорд.

Арсенал: Лено – Мустафи, Папастатопулос, Холдинг (Лихтштайнер, 36) – Бельерин, Торрейра, Гендузи, Колашинац – Ивоби (Ляказетт, 65), Рэмси (Мхитарян, 46) – Обамеянг.

Предупреждения: Рохо, Лингард, Матич – Мустафи, Бельерин, Торрейра.