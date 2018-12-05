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Моуринью сообщил руководству МЮ, что с Погба невозможно работать

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Португальский специалист не может найти к французу подход.
Жозе Моуринью и Поль Погба
Жозе Моуринью и Поль Погба
Sky Sports

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью не может найти общий язык с полузащитником “красных“ Полем Погба.

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Жозе написал письмо руководству клуба, в котором пожаловался на то, что все методы воздействия на футболиста - от примирительных до жестких - оказались безрезультатны, сообщает Independent.

Отмечается, что португалец назвал Погба вирусом для его одноклубников.

Ранее сообщалось, что Погба собирается вновь бросить МЮ ради Ювентуса.

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Теги: футбол, Поль Погба, Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед
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Источник: www.independent.co.uk

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