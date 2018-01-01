Моуринью: Все команды усилились летом, кроме нас

Наставник МЮ пожаловался на большой отрыв своей команды от первой четверки АПЛ.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо объяснил отставание своего клуба от лидеров в турнирной таблице АПЛ.

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“Все команды усилились летом, кроме Манчестер Юнайтед. Тоттенхэм не совершал покупок, но лучшая инвестиция - это удержать лучших игроков в команде. Все команды стали лучше, кроме нас.

Наше отставание от первой четверки - это то, чего я не мог предсказать. Отрыв не должен быть таким большим.

В прошлом сезоне наши достижения не оценили по заслугам. Мы заняли второе место в чемпионате, дошли до финала Кубка Англии, а также выиграли свою группу в Лиге чемпионов, но нас не оценили“, - цитирует португальца Goal.com.