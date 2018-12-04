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Наставник Тоттенхэма потроллил Клоппа за пробежку, которая стала причиной штрафа

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Маурисио Почеттино уверен, что сумеет обогнать Юргена Клоппа.
Юрген Клопп и Маурисио Почеттино
Юрген Клопп и Маурисио Почеттино
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал бурную реакцию наставника Ливерпуля Юргена Клоппа на победный гол своей команды, во время которой он выбежал на поле.

“Я тоже так раньше бегал. Уверен, что у Юргена нет ни одного шанса в забеге со мной. Я гораздо быстрее.

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В мои обязанности не входит осуждение людей. Поймите, тренеры - крайне эмоциональные, работа от нас этого требует. Кто-то более раскован в своих эмоциях, но то, что сделал Клопп не было проявлением неуважения“, - цитирует Почеттино Goal.com.

Напомним, за эту выходку Футбольная ассоциация Англии оштрафовала Юргена Клоппа на 9 тысяч евро.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры
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