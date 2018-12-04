Наставник Тоттенхэма потроллил Клоппа за пробежку, которая стала причиной штрафа

Маурисио Почеттино уверен, что сумеет обогнать Юргена Клоппа.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал бурную реакцию наставника Ливерпуля Юргена Клоппа на победный гол своей команды, во время которой он выбежал на поле.

“Я тоже так раньше бегал. Уверен, что у Юргена нет ни одного шанса в забеге со мной. Я гораздо быстрее.

Читай также: Российская фигуристка: За всю карьеру у меня было меньше падений на льду, чем у Неймара в матче с Ливерпулем

В мои обязанности не входит осуждение людей. Поймите, тренеры - крайне эмоциональные, работа от нас этого требует. Кто-то более раскован в своих эмоциях, но то, что сделал Клопп не было проявлением неуважения“, - цитирует Почеттино Goal.com.

Напомним, за эту выходку Футбольная ассоциация Англии оштрафовала Юргена Клоппа на 9 тысяч евро.