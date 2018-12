Клоппу выписали штраф за празднование победного гола Ливерпуля

Футбольная ассоциация Англии (FA) решила наказать главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа за поведение в матче 14-го тура АПЛ против Эвертона.

Наставник "красных" бурно отреагировал на гол своих подопечных в компенсированное время, который принес команде победу. Клопп на радостях подбежал к вратарю Ливерпуля и отпраздновал гол.

How can you hate this man? #Liverpool #Klopp pic.twitter.com/uFSD4LTWmA