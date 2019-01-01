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Клоппу выписали штраф за празднование победного гола Ливерпуля

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Наставника "красных" все же наказали за эмоции после гола в матче с Эвертоном.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (FA) решила наказать главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа за поведение в матче 14-го тура АПЛ против Эвертона.

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Наставник "красных" бурно отреагировал на гол своих подопечных в компенсированное время, который принес команде победу. Клопп на радостях подбежал к вратарю Ливерпуля и отпраздновал гол.

Как сообщает The Times, за этот поступок немец должен будет заплатить 8 тысяч фунтов стерлингов (около 9 тысяч евро). Также FA предупредила специалиста, что в случае повторения ситуации его ждет более суровое наказание.

Отметим, что на данный момент Ливерпуль не проиграл ни одного матча в АПЛ. Сейчас команда занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не может читать книги из-за мыслей о Юргене Клоппе.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, штраф, наказание, футбол
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