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Голкипер МЮ купил новый роскошный спортивный автомобиль

Комментариев: 1
Давид Де Хеа приехал на тренировку команды на новеньком Aston Martin.
Давид Де Хеа
Давид Де Хеа
Getty Images

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа приобрел себе новый спортивный автомобиль.

Выбор футболиста пал на роскошный Aston Martin Vantage. Спортивное авто Де Хеа засветил на базе команды в Каррингтоне во время очередной тренировки.

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По информации The Sun, стоимость этого автомобиля составляет 120,9 тысяч фунтов стерлингов (около 135,5 тысяч евро).

Ранее сообщалось, что голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа согласен остаться в команде, если получит прибавку к зарплате.

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Теги: Давид Де Хеа, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, вне игры, автомобиль, Aston Martin, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  04.12.2018, 19:19
Оценка:  +1
гость
Хоть какая-то радость для него , в этом Манчестере ))
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