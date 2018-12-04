Голкипер МЮ купил новый роскошный спортивный автомобиль

Давид Де Хеа приехал на тренировку команды на новеньком Aston Martin.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа приобрел себе новый спортивный автомобиль.

Выбор футболиста пал на роскошный Aston Martin Vantage. Спортивное авто Де Хеа засветил на базе команды в Каррингтоне во время очередной тренировки.

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По информации The Sun, стоимость этого автомобиля составляет 120,9 тысяч фунтов стерлингов (около 135,5 тысяч евро).

Ранее сообщалось, что голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа согласен остаться в команде, если получит прибавку к зарплате.