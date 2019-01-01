Зинченко пропустит ближайший матч Манчестер Сити в АПЛ

У украинца сломан нос.

Полузашитник Манчестер Сити Александр Зинченко не примет участие в матче 15-го тура чемпионата Англии против Уотфорда.

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Как сообщает mcfcwatch.com, украинец пропустит эту встречу из-за перелома носа, полученного в поединке против Борнмута (3:1). При этом отмечается, что Зинченко посещает тренировки команды и носит на лице специальную защитную маску.

Источник отмечает, что из-за травмы матч против Уотфорда также пропустит нападающий Серхио Агуэро.

Ранее Александр Зинченко показал поклонникам свой сломанный нос.