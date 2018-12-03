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Защитник Челси продлил контракт с клубом до 2022 года

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Сесар Аспиликуэта останется в Лондоне.
Сезар Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
twitter.com/ChelseaFC

Защитник Челси Сесар Аспиликуэта заключил новый долгосрочный контракт с Челси, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Новое соглашение между 29-летним испанским футболистом и "синими" рассчитано до 2022 года. 

"Я очень рад продлить свое пребывание здесь. С тех пор как я пришел в этот клуб, чувствую радость и ответственность за команду и болельщиков. Надеюсь, впереди нас ждет много побед", - цитирует испанца пресс-служба Челси.

Ранее новый контракт с Челси подписал полузащитник Н`голо Канте.

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Теги: футбол, Сезар Аспиликуэта, Челси
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Источник: chelseafc.com

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