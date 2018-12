Защитник Челси продлил контракт с клубом до 2022 года

Защитник Челси Сесар Аспиликуэта заключил новый долгосрочный контракт с Челси, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Новое соглашение между 29-летним испанским футболистом и "синими" рассчитано до 2022 года.

Good morning Blues, we have some news for you...@CesarAzpi has extended his Chelsea contract until 2022! 🙌 #Azpi2022 https://t.co/lxLVEvusXn