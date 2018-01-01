Моуринью: Если МЮ попадет в топ-4 по итогам сезона, то это будет чудо

Португалец заявил, что команде не хватает защитников.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал о состоянии своей команды.

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“Нам не хватает центральных защитников, поэтому мы вынуждены заполнять эту зону полузащитниками, у которых нет навыков оборонительной игры. До прошлого года я говорил, что завершить сезон в АПЛ на втором месте практически нереально для нас, если сравнивать характеристики клуба с другими претендентами на попадание в топ-4.

В этом году у нас прибавилось проблем. Надо попытаться заработать побольше очков и попасть в топ-4 в конце сезона, хотя это будет для нас почти чудом“, - цитирует Моуринью Sport Witness.

На данный момент Манчестер Юнайтед занимает седьмую строчку чемпионата Англии с 22 очками в активе и отстает от четвертого места на 8 пунктов.