Клоппа накажут за бурное празднование гола в матче с Эвертоном
Немецкий специалист выбежал на поле.
Футбольная ассоциация (FA) накажет главного тренера английского Ливерпуля Юргена Клоппа за то, что он выбежал на поле во время футбольного матча против Эвертоном в рамках 14-го тура АПЛ, сообщает Goal.
После гола “красных“, Клопп побежал к вратарю своей команды Алиссону Бекеру, который находился в центре поля, хотя матч еще не был завершен.
How can you hate this man? #Liverpool #Klopp pic.twitter.com/uFSD4LTWmA— Francisc Oprea (@OpreaFrancisc) 2 декабря 2018 г.
После матча Клопп принес извинение за свой поступок.
У тренера есть время до 6-го декабря, чтобы объяснить свое поведение. Если он согласится с обвинением, то отделается штрафом и предупреждением.
Напомним, матч завершился со счетом 1:0 в пользу Ливерпуля.
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