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Клоппа накажут за бурное празднование гола в матче с Эвертоном

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Немецкий специалист выбежал на поле.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Футбольная ассоциация (FA) накажет главного тренера английского Ливерпуля Юргена Клоппа за то, что он выбежал на поле во время футбольного матча против Эвертоном в рамках 14-го тура АПЛ, сообщает Goal.

После гола “красных“, Клопп побежал к вратарю своей команды Алиссону Бекеру, который находился в центре поля, хотя матч еще не был завершен.

После матча Клопп принес извинение за свой поступок.

У тренера есть время до 6-го декабря, чтобы объяснить свое поведение. Если он согласится с обвинением, то отделается штрафом и предупреждением.  

Напомним, матч завершился со счетом 1:0 в пользу Ливерпуля.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Юрген Клопп, Эвертон
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Источник: Goal

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