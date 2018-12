Клоппа накажут за бурное празднование гола в матче с Эвертоном

Футбольная ассоциация (FA) накажет главного тренера английского Ливерпуля Юргена Клоппа за то, что он выбежал на поле во время футбольного матча против Эвертоном в рамках 14-го тура АПЛ, сообщает Goal.

После гола “красных“, Клопп побежал к вратарю своей команды Алиссону Бекеру, который находился в центре поля, хотя матч еще не был завершен.

How can you hate this man? #Liverpool #Klopp pic.twitter.com/uFSD4LTWmA