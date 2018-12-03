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Фанату, бросившему в Обамеянга банановую кожуру, запретили ходить на матчи

Комментариев: 1
Болельщика Тоттенхэма строго наказали.
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (FA) провела расследование в отношении лондонского Тоттенхэма, чей фанат бросил банановую кожуру в форварда Арсенала Пьер-Эмерика Обамеянга.

Ассоциация вынесла решение - расисту будет запрещено посещать футбольные матчи.

Напомним, матч Арсенал - Тоттенхэм завершился со счетом 4:2.

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Теги: футбол, Арсенал, Тоттенхэм, Пьер-Эмерик Обамеянг
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Источник: skysports.com

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.12.2018, 21:28
Оценка:  0
гость
Такая серьёзная организация, а делает пиар на шкурках бананов. Фе.
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