Фанату, бросившему в Обамеянга банановую кожуру, запретили ходить на матчи

Футбольная ассоциация Англии (FA) провела расследование в отношении лондонского Тоттенхэма, чей фанат бросил банановую кожуру в форварда Арсенала Пьер-Эмерика Обамеянга.

Ассоциация вынесла решение - расисту будет запрещено посещать футбольные матчи.

BREAKING: @SpursOfficial supporter who threw a banana skin onto the pitch during north London derby given indefinite ban from attending games. #SSN