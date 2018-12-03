Фанату, бросившему в Обамеянга банановую кожуру, запретили ходить на матчи
Болельщика Тоттенхэма строго наказали.
Футбольная ассоциация Англии (FA) провела расследование в отношении лондонского Тоттенхэма, чей фанат бросил банановую кожуру в форварда Арсенала Пьер-Эмерика Обамеянга.
3 декабря 2018 г.
Ассоциация вынесла решение - расисту будет запрещено посещать футбольные матчи.
BREAKING: @SpursOfficial supporter who threw a banana skin onto the pitch during north London derby given indefinite ban from attending games. #SSN— Sky Sports News (@SkySportsNews) 3 декабря 2018 г.
Напомним, матч Арсенал - Тоттенхэм завершился со счетом 4:2.
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