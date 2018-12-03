Экс-тренер Саутгемптона установил новый антирекорд АПЛ
В понедельник, 3 декабря, английский Саутгемтон принял решение отправить в отставку главного тренера команды Марка Хьюза.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракты также были разорваны с помощниками специалиста.
#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mark Hughes.— Southampton FC (@SouthamptonFC) 3. Dezember 2018
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По информации Football365, Хьюз установил новый антирекорд чемпионата Англии, став первым в истории АПЛ тренером, которого уволили из двух клубов в одном календарном году.
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В прошлом сезоне специалист возглавлял Сток Сити, но в начале 2018 года был отправлен в отставку. В марте он возглавил Саутгемптон.
Отметим, что на данный момент Саутгемптон занимает 18-е место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 9 очков в 14 играх.
Ранее сообщалось, что главный тренер Карпат Жозе Мораиш выкупил собственный контракт и покинул команду. Позже в клубе объяснили причину ухода португальского специалиста.
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