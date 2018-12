Экс-тренер Саутгемптона установил новый антирекорд АПЛ

В понедельник, 3 декабря, английский Саутгемтон принял решение отправить в отставку главного тренера команды Марка Хьюза.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракты также были разорваны с помощниками специалиста.

#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mark Hughes.



Full statement: pic.twitter.com/EisJf8c2gb