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Арсенал - Тоттенхэм 4:2 видео голов и обзор матча АПЛ

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Арсенал и Тоттенхэм провели яркий матч в рамках чемпионата Англии.

Арсенал - Тоттенхэм: видео голов и обзор матча АПЛ
Арсенал - Тоттенхэм: видео голов и обзор матча АПЛ
Getty Images

Арсенал принимал Тоттенхэм в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Лондонское дерби выдалось зрелищным и богатым на голы. Подопечные Унаи Эмери добыли важную победу и ворвались в зону Лиги чемпионом.

Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал - Тоттенхэм:

Арсенал - Тоттенхэм 4:2
Голы: Обамеянг, 10 (с пенальти), 56, Ляказетт, 75, Торрейра, 77 - Дайер, 30, Кейн, 34 (с пенальти)

Арсенал: Лено - Мустафи (Гендузи, 71), Папастатопулос, Холдинг - Бельерин, Торрейра, Джака, Колашинац - Мхитарян (Рэмси, 46), Обамеянг, Ивоби (Ляказетт, 46)

Тоттенхэм: Льорис - Орье, Фойт, Вертонген, Дэвис (Роуз, 83) - Сиссоко, Дайер, Алли (Уинкс, 80) - Эриксен - Сон Хын Мин (Моура, 79), Кейн

Предупреждения: Мустафи, Джака, Торрейра - Вертонген, Дайер, Алли, Орье

Удаление: Вертонген, 85 (вторая желтая карточка)

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Теги: Арсенал, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, видео голов, обзор матча, футбол
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