Ливерпуль – Эвертон: прогноз букмекеров на матч АПЛ

Букмекеры определили фаворитов матча Ливерпуль – Эвертон.

Ливерпуль примет Эвертон в матче 14-го тура чемпионата Англии.

Согласно прогнозам букмекеров, фаворитом поединка является Ливерпуль. Так на победу “красных“ в конторе bet365 принимают ставки с коэффициентом 1,44, а на успех соперника – 4,75. На ничью коэффициент составляет 8,00.

Их коллеги из William Hill установили похожие коэффициенты: 1,42 на триумф подопечных Юргена Клоппа и 4,60 – на победу Эвертона.