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Ливерпуль – Эвертон: прогноз букмекеров на матч АПЛ

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Букмекеры определили фаворитов матча Ливерпуль – Эвертон.
Ливерпуль – Эвертон: прогноз на матч
Ливерпуль – Эвертон: прогноз на матч
Getty Images

Ливерпуль примет Эвертон в матче 14-го тура чемпионата Англии.

Согласно прогнозам букмекеров, фаворитом поединка является Ливерпуль. Так на победу “красных“ в конторе bet365 принимают ставки с коэффициентом 1,44, а на успех соперника – 4,75. На ничью коэффициент составляет 8,00.

Их коллеги из William Hill установили похожие коэффициенты: 1,42 на триумф подопечных Юргена Клоппа и 4,60 – на победу Эвертона.

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Теги: футбол, АПЛ, Эвертон, Ливерпуль, прогноз, ставки букмекеров
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