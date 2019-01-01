Моуринью: В Манчестер Юнайтед нет бешеных псов
Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура АПЛ против Саутгемптона (2:2), а также назвал главную проблему команды.
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"Сегодня игроки показали свой боевой дух и сражались до последнего. Но они не могут понять, что гениальность в простоте. Они все усложняют, а это приводит к потере мяча в середине поля, снижению динамичности игры и уменьшению возможностей забить.
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Да, мы показали характер, но этого недостаточно. Я надеюсь, что меня поймут правильно, но нам не хватает бешеных псов - игроков, которые способны стабильно выгрызать мяч и усложнять жизнь сопернику", - цитирует слова Моуринью BT Sport.
Отметим, что Саутгемптон находится на 19-й строчке турнирной таблицы, и по ходу матча Манчестер Юнайтед пришлось отыгрываться со счета 0:2.
Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью дал отпор хейтерам.
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