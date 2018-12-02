Зинченко показал фанатам свой сломанный нос

Украинец заявил, что вступил в клуб сломанных носов.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил травму в матче 14-го тура чемпионата Англии против Борнмута.

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Украинцу сломали нос и заменили на 54-й минуте встречи. После поединка Зинченко опубликовал фото своего сломанного носа в Stories на страничке в Instagram.

“Вступил в клуб сломанных носов“, - шутливо подписал снимок Александр.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко можеть стать игроком основного состава благодаря травме Бенджамена Менди.