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Зинченко разбили нос в матче с Борнмутом и заменили во втором тайме

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Александр Зинченко получил травму в матче против Борнмута.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко травмировал нос в матче АПЛ против Борнмута.

Украинец начал матч в старте, но в борьбе за мяч ему разбили нос, в результате чего и из него пошла кровь. Зинченко вынужденно заменили на Фабиана Делфа на 54-й минуте матча.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити не будет продавать Зинченко в зимнее трансферное окно.

 

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, АПЛ, травма
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