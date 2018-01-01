Зинченко разбили нос в матче с Борнмутом и заменили во втором тайме

Александр Зинченко получил травму в матче против Борнмута.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко травмировал нос в матче АПЛ против Борнмута.

Украинец начал матч в старте, но в борьбе за мяч ему разбили нос, в результате чего и из него пошла кровь. Зинченко вынужденно заменили на Фабиана Делфа на 54-й минуте матча.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити не будет продавать Зинченко в зимнее трансферное окно.