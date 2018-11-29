"Мамин сынок" Жезус жестко поиздевался над мамой, облив ее водой

Форвард Ман Сити подсунул мама бутылку с водой и потом нажал на нее.

Бразильского нападающего Ман Сити Габриэла Жезуса многие считают "маминкиным сынком". В 21 год он живет с мамой, которая занимается его финансовыми вопросами, решает с кем ему встречаться и возит на тренировки. А еще Жезус сделал себе тату с лицом мамы.

И вот этот игрок опубликовал видео, на котором поиздевался над мамой. Он исполнил песню на открытую бутылку с водой, потом подставил бутылку маме и нажал на нее - мама только успела открыть рот, как на нее хлюпнула вода.