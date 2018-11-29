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"Мамин сынок" Жезус жестко поиздевался над мамой, облив ее водой

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Форвард Ман Сити подсунул мама бутылку с водой и потом нажал на нее.
"Мамин сынок" Жезус жестко поиздевался над мамой, облив ее водой

Бразильского нападающего Ман Сити Габриэла Жезуса многие считают "маминкиным сынком". В 21 год он живет с мамой, которая занимается его финансовыми вопросами, решает с кем ему встречаться и возит на тренировки. А еще Жезус сделал себе тату с лицом мамы.

И вот этот игрок опубликовал видео, на котором поиздевался над мамой. Он исполнил песню на открытую бутылку с водой, потом подставил бутылку маме и нажал на нее - мама только успела открыть рот, как на нее хлюпнула вода.

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Теги: Габриэл Жезус, Манчестер Сити
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Василище    01.12.2018, 12:05
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