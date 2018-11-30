Санчес озадачил своих болельщиков двумя фотографиями в рамке

У Алексиса Санчеса на столе стоят две одинаковые фотографии.

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес известен любовью к своим собакам, но, похоже, эта любовь – чрезмерна.

В данный момент форвард восстанавливается после травмы, опубликовав видео восстановительных процедур.

Подписчики Санчеса заметили одну странную особенность – на столе у него стоят две одинаковые фотографии футболиста с его собаками, но обрамлены в разные рамки. Этими фото Санчес серьезно озадачил свои поклонников.