Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Санчес получил серьезную травму и выбыл как минимум до конца года

Комментариев: 0
Самый высокооплачиваемый игрок МЮ пропустит не меньше месяца.
Алексис Санчес получил травму
Алексис Санчес получил травму
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал о травме игрока команды Алексиса Санчеса.

Читай также: Санчес порадовал выбежавшего на поле мальчика подарками

“Санчес некоторое время не будет играть. Он выбыл на долгий срок. Я не могу сказать, на сколько, чтобы не рисковать. Но, по моему опыту, он как минимум не выйдет на поле до конца года“, - приводит слова Моуринью пресс-служба Манчестер Юнайтед.

29-летний чилиец получил травму задней поверхности бедра во время тренировки “красных дьяволов“ в четверг, 29 ноября.

Ранее сообщалось, что самый высокооплачиваемый игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес рассчитывает перейти в ПСЖ.

Поделись:
Теги: Алексис Санчес, Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, травма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь