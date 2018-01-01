Санчес получил серьезную травму и выбыл как минимум до конца года

Самый высокооплачиваемый игрок МЮ пропустит не меньше месяца.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал о травме игрока команды Алексиса Санчеса.

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“Санчес некоторое время не будет играть. Он выбыл на долгий срок. Я не могу сказать, на сколько, чтобы не рисковать. Но, по моему опыту, он как минимум не выйдет на поле до конца года“, - приводит слова Моуринью пресс-служба Манчестер Юнайтед.

29-летний чилиец получил травму задней поверхности бедра во время тренировки “красных дьяволов“ в четверг, 29 ноября.

Ранее сообщалось, что самый высокооплачиваемый игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес рассчитывает перейти в ПСЖ.