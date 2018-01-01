Самый высокооплачиваемый игрок МЮ хочет перейти в ПСЖ - Daily Mail

Алексис Санчес рассчитывает сменить клубную прописку.

Игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес собирается покинуть английский клуб.

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Как сообщает Daily Mail, чилиец считает, что у него нет перспектив в составе “красных дьяволов“ под руководством Жозе Моуринью. 29-летний футболист, являющийся самым высокооплачиваемым игроком МЮ (393 тысячи евро в неделю - прим.ред.), хочет продолжить карьеру в ПСЖ.

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Отметим, что Санчес не попал в заявку Манчестер Юнайтед на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Янг Бойз. Подопечные Моуринью выиграли этот поединок с минимальным счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что агент Алексиса Санчеса пытается организовать переход футболиста в Реал.