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Де Хеа останется в МЮ при условии повышения зарплаты

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Испанец хочет стать самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Давид Де Хеа
Давид Де Хеа
Getty Images

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа готов остаться в английском клубе.

Про при этом испанский футболист требует повышение оклада. Кроме того, голкипер хочет подписать долгосрочный контракт минимум на пять лет с зарплатой в 350 тысяч фунтов (около 393 тысяч евро) в неделю, сообщает Daily Mail.

Контракт Де Хеа с “красными дьяволами“ рассчитан до 2019 года с опцией продления еще на год.

Ранее сообщалось, что Де Хеа отказалася продлевать контракт с Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, АПЛ, Давид Де Хеа, МЮ
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Источник: www.dailymail.co.uk

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