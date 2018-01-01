Де Хеа останется в МЮ при условии повышения зарплаты

Испанец хочет стать самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа готов остаться в английском клубе.

Про при этом испанский футболист требует повышение оклада. Кроме того, голкипер хочет подписать долгосрочный контракт минимум на пять лет с зарплатой в 350 тысяч фунтов (около 393 тысяч евро) в неделю, сообщает Daily Mail.

Контракт Де Хеа с “красными дьяволами“ рассчитан до 2019 года с опцией продления еще на год.

Ранее сообщалось, что Де Хеа отказалася продлевать контракт с Манчестер Юнайтед.