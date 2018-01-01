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СМИ: Ман Сити не будет продавать Зинченко этой зимой

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Украинский футболист должен заменить в составе травмированого партнера по команде.
Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко
Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко
Getty Images

Манчестер Сити не отпустит Александра Зинченко в другой клуб в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Это связано с травмой левого защитника Бенжамена Менди, который является конкурентом Зинченко на этой позиции.

Французский футболист выбыл на срок до 12 недель, поэтому украинец нужен Хосепу Гвардиоле для возможности ротации состава “горожан“.

Ранее сообщалось, что Зинченко может оказаться в Фенербахче.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Бенжамен Менди, Александр Зинченко
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Источник: www.telegraph.co.uk

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