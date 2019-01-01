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Эмери рассказал, что помогает ему изучать английский язык

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Наставник Арсенала раскрыл свой секрет изучения английского.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Главный тренер Арсенала испанец Унаи Эмери рассказал, что в изучении английского языка ему помогает просмотр сериалов.

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"Тяжело сказать, насколько я одержим футболом. Для получения максимального результата нужна страсть к работе, поэтому футбол - это моя страсть. Но я не отношусь к нему, как работе, скорее это мое любимое хобби.

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Для улучшения своего английского языка я смотрю сериалы. К примеру, "Острые козырьки". Это интересный сериал, но мне не всегда легко его понимать, ведь в нем говорят с бирмингемским акцентом. А еще сериал агрессивный, но в целом он хорош", - приводит слова Эмери Sky Sports.

Отметим, что сериал "Острые козырьки" - британский криминальный драматический сериал, который рассказывает о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.

Напомним, 47-летний Унаи Эмери возглавил Арсенал по окончании прошлого сезона, сменив на посту легендарного Арсена Венгера, покинувшего клуб после 22-х лет работы.

На данный момент "канониры" занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 24 очка (7 побед, 3 ничьи, 2 поражения).

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Теги: Унаи Эмери, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, английский язык, сериал
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