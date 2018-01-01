Руководство Вест Хэма хочет заменить Ярмоленко игроком Герты

Тренер клуба лично просмотрел футболиста.

Руководство Вест Хэма вынуждено будет купить игрока атакующего плана во время зимнего трансферного окна из-за травм полузащитников команды Андрея Ярмоленко и Мануэля Лансини. Об этом сообщает 12terMann.

В связи с этим главный тренер лондонского клуба Мануэль Пеллегрини лично посетил матч Лиги наций, в котором сборная Северной Ирландии принимала Австрию (1:2).

Пеллегрини просмотрел 22-летнего полузащитника немецкой Герты Валентино Лазаро. Сейчас трансферная стоимость австрийца оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее Андрей Ярмоленко заявил, что родным клубом для него является киевское Динамо.