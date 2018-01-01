Руководство Вест Хэма хочет заменить Ярмоленко игроком Герты
Тренер клуба лично просмотрел футболиста.
Руководство Вест Хэма вынуждено будет купить игрока атакующего плана во время зимнего трансферного окна из-за травм полузащитников команды Андрея Ярмоленко и Мануэля Лансини. Об этом сообщает 12terMann.
В связи с этим главный тренер лондонского клуба Мануэль Пеллегрини лично посетил матч Лиги наций, в котором сборная Северной Ирландии принимала Австрию (1:2).
Пеллегрини просмотрел 22-летнего полузащитника немецкой Герты Валентино Лазаро. Сейчас трансферная стоимость австрийца оценивается в 30 миллионов евро.
Ранее Андрей Ярмоленко заявил, что родным клубом для него является киевское Динамо.
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