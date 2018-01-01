Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Руководство Вест Хэма хочет заменить Ярмоленко игроком Герты

Комментариев: 0
Тренер клуба лично просмотрел футболиста.
Валентино Лазаро
Валентино Лазаро

Руководство Вест Хэма вынуждено будет купить игрока атакующего плана во время зимнего трансферного окна из-за травм полузащитников команды Андрея Ярмоленко и Мануэля Лансини. Об этом сообщает 12terMann.

В связи с этим главный тренер лондонского клуба Мануэль Пеллегрини лично посетил матч Лиги наций, в котором сборная Северной Ирландии принимала Австрию (1:2).

Пеллегрини просмотрел 22-летнего полузащитника немецкой Герты Валентино Лазаро. Сейчас трансферная стоимость австрийца оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее Андрей Ярмоленко заявил, что родным клубом для него является киевское Динамо.

Поделись:
Теги: Андрей Ярмоленко, Валентино Лазаро, Вест Хэм, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь