Арсенал может купить игрока Боруссии Д за 76 млн евро - источник

Англичане рассматривают возможные кандидатуры для укрепления состава.

Руководство лондонсокого Арсенала проявляет активный интерес к опорному полузащитнику дортмундской Боруссии Юлиану Вайглю.

Вайгль может стать отличной заменой для Аарона Рэмзи, который, скорее всего, покинет Арсенал в конце сезона, сообщает Eurosport.

Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 76 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Хуан Мата хочет перейти в Арсенал.