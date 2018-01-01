Арсенал может купить игрока Боруссии Д за 76 млн евро - источник
Англичане рассматривают возможные кандидатуры для укрепления состава.
Руководство лондонсокого Арсенала проявляет активный интерес к опорному полузащитнику дортмундской Боруссии Юлиану Вайглю.
Вайгль может стать отличной заменой для Аарона Рэмзи, который, скорее всего, покинет Арсенал в конце сезона, сообщает Eurosport.
Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 76 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Хуан Мата хочет перейти в Арсенал.
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