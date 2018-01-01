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Моуринью: Де Хеа критикуют из-за Касильяса

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Тренер МЮ поддержал своего подопечного.
Давид Де Хеа
Давид Де Хеа
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью заявил, что считает испанского вратаря Икера Касильяса выновным в разговорах о замене основного голкипера сборной Испании. В последнее время ворота национальной команды защищал подопечный Моуринью Давид Де Хеа.

По мнению португальского специалиста, Касильяс использует свои связи, чтобы в СМИ развернулась кампания против Де Хеа.

"Почему Де Хеа так много критикуют в испанской прессе? Вы не знаете? Зато я знаю. Это потому что кое-кто очень влиятельный хочет вернуться в сборную. Но ему будет очень трудно это сделать, так как в команде играет лучший вратарь мира", - цитирует слова Моуринью португалькое издание Abola.

Ранее португальский тренер назвал имена игроков, которым не хватает характера.

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Теги: Жозе Моуринью, Давид Де Хеа, Икер Касильяс, Манчестер Юнайтед
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