Моуринью: Де Хеа критикуют из-за Касильяса

Тренер МЮ поддержал своего подопечного.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью заявил, что считает испанского вратаря Икера Касильяса выновным в разговорах о замене основного голкипера сборной Испании. В последнее время ворота национальной команды защищал подопечный Моуринью Давид Де Хеа.

По мнению португальского специалиста, Касильяс использует свои связи, чтобы в СМИ развернулась кампания против Де Хеа.

"Почему Де Хеа так много критикуют в испанской прессе? Вы не знаете? Зато я знаю. Это потому что кое-кто очень влиятельный хочет вернуться в сборную. Но ему будет очень трудно это сделать, так как в команде играет лучший вратарь мира", - цитирует слова Моуринью португалькое издание Abola.

Ранее португальский тренер назвал имена игроков, которым не хватает характера.