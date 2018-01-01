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Гвардиола: В январе для нас не будет трансферного окна

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Манчестер Сити не будет тратиться в зимнее трансферное окно.
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола
Getty Images

Манчестер Сити не будет покупать игроков зимой. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола заявил, что в трансферное окно в январе клуб обойдется без приобретений и отметил, что абсолютно доволен составом команды.

"В январе для нас не будет трансферного окна. Мы не собираемся тратиться. Я очень доволен настоящим составом, игроки сейчас возвращаются в строй.

Это хорошо, когда у вас нет нужды в зимних трансферах. Перед началом сезона мы говорили, что, если не возникнет никаких проблем, то не будем проводить трансферы зимой.

Я верю в своих игроков, хотя не все они так считают. Но я на самом деле в них верю. Когда кто-то из них выбывает с травмой, другой готов его заменить, а если нет, то в моем распоряжении есть несколько ребят из академии, которые могут помочь в некоторых моментах", - цитирует Гвардиолу FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Бенжамена Менди Александр Зинченко получил шанс закрепиться в старте Манчестер Сити.

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Теги: Пеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу
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