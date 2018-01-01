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Зинченко может занять место в основе благодаря травме Менди

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Бенджамен Менди пропустит около 3-х месяцев.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Защитнику Манчестер Сити Бенджамену Менди недавно сделали операцию на травмированном колене и он на длительное время выбыл из игры.

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Как сообщает официальный сайт “горожан“, сроки восстановления футболиста составят как минимум 10-12 недель. В минувшем сезоне Менди уже пропускал матчи из-за травмы, и на позиции левого защитника его заменял Александр Зинченко.

Таким образом, украинец вновь может получить шанс закрепиться в основном составе Манчестер Сити и, скорее всего, не покинет команду в зимнее трансферное окно.

Отметим, что в текущем сезоне Зинченко принял участие лишь в одном матче АПЛ, в то время как Менди сыграл в девяти играх.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно Александр Зинченко может перейти из Манчестер Сити в Фенербахче.

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Теги: Александр Зинченко, Бенджамен Менди, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, АПЛ
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