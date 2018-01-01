Клопп назвал имена лучших футболиста и тренера в мире

Наставник Ливерпуля без проблем выбрал лучших по его мнению тренера и игрока в мире.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп во время блиц-интервью назвал имена лучших футболиста и тренера в мире, а также сообщил, что предпочитает выиграть АПЛ.

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“Премьер-лига или Лига чемпионов? Конечно, АПЛ, ведь Ливерпуль еще здесь не побеждал. А вообще нет разницы, в идеале я бы хотел выиграть оба турнира.

Месси или Роналду? Нечестно выбирать, но я назову Месси, хотя восхищаюсь двумя этими потрясающими игроками.

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Гвардиола или Моуринью? Без сомнения - Пеп. Он - лучший наставник в мире. И не только по сравнению с Моуринью: кого бы не назвали, я бы все равно выбрал Пепа“, - приводит слова Клоппа Sky Sport.

Отметим, что Ливерпуль занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 30 очков. На первом месте идут подопечные Гвардиолы с преимуществом в 2 балла.

Ранее наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признался, что не может читать книги из-за мыслей о Юргене Клоппе.