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Моуринью назвал имена игроков, которым не хватает характера

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По мнению наставника, четверо игроков Манчестер Юнайтед еще недостаточно зрелые.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал о главной проблеме молодых игроков “красных дьяволов“.

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“Игрокам не хватает зрелости, в плане личности человека. Мы были более зрелыми в этом возрасте, и более подготовленными к жизни, хотя менее защищенными. А сейчас дети испорченны и избалованны, их жизнь гораздо проще. Люди стали медленнее взрослеть.

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Мы говорим сейчас о Шоу, Марсиале, Рэшфорде и Лингарде. Это молодые парни с огромным потенциалом, но им абсолютно не хватает характера, они не повзрослели как личности. Им немного не хватает характера и индивидуальности“, - приводит слова Моуринью Mirror.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью просматривал двух игроков сборной Бельгии.

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Теги: Жозе Моуринью, Люк Шоу, Антони Марсиаль, Маркус Рэшфорд, Джесси Лингард, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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