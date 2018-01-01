Канте подписал новый контракт с Челси

Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

Полузащитник Н`голо Канте продлил контракт с лондонским Челси. Новое соглашение рассчитано на пять лет.

Детали сделки пока не раскрываются.

“Я счастлив остаться здесь. С того момента, как я здесь появился, мне удалось улучшить свою игру во многих аспектах. Как игрок, я бросил вызов самому себе и добился с клубом определенных достижений, о которых ранее даже не мечтал. Я доволен и клубом, в котором я играю, и городом, в котором я живу. Очень рад остаться здесь надолго“, - сказал француз после подписания нового контракта.

Ранее сообщалось, что Канте отказался получать зарплату через офшор.