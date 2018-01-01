Канте подписал новый контракт с Челси
Новое соглашение рассчитано до 2023 года.
Полузащитник Н`голо Канте продлил контракт с лондонским Челси. Новое соглашение рассчитано на пять лет.
We have some great news…— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 ноября 2018 г.
✍️ @nglkante has signed a new contract!#Kante2023https://t.co/FTN6Uy2vmB
Детали сделки пока не раскрываются.
“Я счастлив остаться здесь. С того момента, как я здесь появился, мне удалось улучшить свою игру во многих аспектах. Как игрок, я бросил вызов самому себе и добился с клубом определенных достижений, о которых ранее даже не мечтал. Я доволен и клубом, в котором я играю, и городом, в котором я живу. Очень рад остаться здесь надолго“, - сказал француз после подписания нового контракта.
Ранее сообщалось, что Канте отказался получать зарплату через офшор.
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