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Канте подписал новый контракт с Челси

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Новое соглашение рассчитано до 2023 года.
Н`Голо Канте
Н`Голо Канте
Getty Images

Полузащитник Н`голо Канте продлил контракт с лондонским Челси. Новое соглашение рассчитано на пять лет.

Детали сделки пока не раскрываются. 

“Я счастлив остаться здесь. С того момента, как я здесь появился, мне удалось улучшить свою игру во многих аспектах. Как игрок, я бросил вызов самому себе и добился с клубом определенных достижений, о которых ранее даже не мечтал. Я доволен и клубом, в котором я играю, и городом, в котором я живу. Очень рад остаться здесь надолго“, - сказал француз после подписания нового контракта.

Ранее сообщалось, что Канте отказался получать зарплату через офшор.

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Теги: футбол, Челси, Н`Голо Канте
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Источник: chelseafc.com

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