Ливерпуль продлил контракт с одним из своих лидеров

Зарплата Мане увеличилась более чем в полтора раза.

Полузащитник Ливерпуля Садьо Мане продлил контракт с клубом.

"Я очень рад продлить контракт с Ливерпулем. Это отличный день для меня. Я хочу помочь клубу реализовать мечты и в особенности выиграть трофеи.

Всегда говорил: когда узнал, что у меня есть шанс прийти сюда, я не сомневался. Это подходящий клуб в подходящий момент времени с тем самым тренером. Я пришел сюда и был счастлив.

Я принял лучшее решение в своей карьере", – сказал Мане.

Официально детали нового соглашения не разглашаются. Но британская пресса сообщает, что контракт с 26-летним сенегальцем продлен до 2023 года. При этом его зарплата увеличилась более чем в полтора раза – с 90 тысяч фунтов в неделю до 150 тысяч (со 100 до 1700 тысяч евро – прим.).

В текущем сезоне АПЛ Мане провел 11 матчей, в которых забил 6 голов.