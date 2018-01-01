В отчете Football Leaks назвали сумму, заработанную агентом за возвращение Погбы в МЮ

Мино Райола получил за этот трансфер 49 миллионов евро.

Французское издание Get Football News France со ссылкой на новый инсайдерский отчет Football Leaks опубликовало данные о комиссионных агента Мино Райолы за переход хавбека Поля Погба из Ювентуса в Манчестер Юнайтед в 2016 году.

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По информации источника, Райола должен был получить от туринского клуба 18 миллионов евро, если стоимость трансфера француза составила бы 90 миллионов, и еще по 3 миллиона комиссионных за каждые 5 миллионов сверх этой планки.

МЮ заплатил за трансфер 105 миллионов, и, следовательно, Райола заработал 27 миллионов евро.

Также за этот трансфер агент получил 22 миллиона евро от “красных дьяволов“. Таким образом, суммарно Райола заработал 49 миллионов евро.

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ФИФА проводила внутреннее расследование этой сделки и предлагало применить санкции в отношении сторон, однако руководство организации проигнорировало эти рекомендации.

Ранее отчет Football Leaks обвинил Манчестер Юнайтед и Монако в мошенничестве.