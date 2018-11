Гвардиола признался, что не может читать из-за мыслей о Клоппе

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола провел лекцию в университете в Ливерпуле, во время которой рассказал о том, чем заняты его мысли.

"Я люблю читать, но не читаю. Понимаете, когда я открываю книгу, то сразу начинаю думать о Ливерпуле и Клоппе, и не могу сосредоточиться на книге. Все говорят, что я много читаю, но это неправда.

Да, у меня есть отличная библиотека, и однажды я до нее доберусь, но в данный момент у меня нет на это времени", - рассказал Гвардиола.

Pep Guardiola: "I love reading but I don't read. I start to read and then I think Liverpool, Klopp and I can’t focus. People say I read books. I don't read books. I have a nice library and sooner or later I will read them but I don't have the time." pic.twitter.com/pZc0QNRWYP