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Гвардиола: Однажды я возглавлю сборную

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Наставник Манчестер Сити хочет поработать с какой-нибудь национальной командой.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сообщил, что рассчитывает продолжить карьеру в качестве наставника национальной команды.

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"Я бы хотел поработать со сборной, и уверен, что однажды это произойдет. Мне нравится играть матчи каждые три дня, но иногда мне не хватает спокойствия и свободного времени для игры в гольф. Сейчас мне не до отдыха.

Так что я не сомневаюсь, что в какой-то момент ко мне обратиться одна из национальных команд, и тогда посмотрим, что будет", - приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отправился в каталонскую тюрьму, чтобы поддержать политзаключенных.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, сборная, футбол, тренер
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