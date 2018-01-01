МЮ потерял в цене более 300 миллионов долларов

Котировки акций английского клуба существенно упали в цене.

Стоимость Манчестер Юнайтед значительно снизилась за последние три месяца.

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Как сообщает ESPN, котировки акций английского клуба на Нью-йоркской фондовой бирже снизились на 8 процентов и сейчас составляют 18,1 доллара за одну акцию, хотя еще в августе цена равнялась 27,7 доллара, что было рекордным показателем для клуба.

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В связи с падением котировок акций капитализация “красных дьяволов“ снизилась на 380 миллионов долларов. Отметим, что на данный момент стоимость 1 акции МЮ является самой низкой с октября прошлого года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед заплатил 4 миллиона евро Монако за несуществующий товарищеский матч.