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Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий в адрес арбитра

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Наставник Манчестер Сити отделался устным предупреждением.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Федерации футбола Англии (FA) за свое высказывание в адрес арбитра, который работал во время манчестерского дерби.

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Как сообщает BBC, перед матчем с Манчестер Юнайтед у специалиста спросили по поводу назначении на игру рефери Энтони Тейлора, который родился рядом с Олд Траффорд. Испанец заявил, что верить в честность и справедливость судьи.

В соответствии с правилами, тренера клубов АПЛ не имеют права комментировать судей. Именно за это наставник “горожан“ получил устное предупреждение.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола посетил политических заключенных в Каталонии.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол
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