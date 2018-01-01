Ливерпуль запретил Барселоне покупать своих игроков до 2021 года

В условиях соглашения с Филиппе Коутиньо есть интересный пункт.

Английский Ливерпуль решил обезопасить себя от попыток Барселоны переманивать своих игроков.

Мерсисайдцы внесли в условия договора по переходу полузащитника Филиппе Коутиньо пункт о запрете Барселоне приобретать игроков Ливерпуля до 2021 года, сообщает издание Cadena Ser.

“Красные“ считают, что каталонцы оказывали давление не только на Коутиньо, но и на нападающего Луиса Суареса, который покинул Ливерпуль в 2014 году.

Ранее сообщалось, что защитник Ливерпуля пытался обмануть детектор лжи.