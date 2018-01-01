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СМИ: Моуринью просматривал двух игроков сборной Бельгии

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Португальский специалист посетил матч Лиги наций Бельгия - Исландия.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью присутствовал на матче Лиги наций между сборными Бельгии и Исландии.

Португалец просматривал защитника Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда и полузащитника Боруссии Акселя Витцеля, сообщает издание Het Laatste Nieuws.

Моуринью часто практикует просмотр игроков с трибуны, что, по его мнению, эффективнее впечатления по телевизору.

Ранее сообщалось, что Давид Де Хеа отказался продлевать контракт с Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, Аксель Витцель
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Источник: www.hln.be

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