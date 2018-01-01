СМИ: Моуринью просматривал двух игроков сборной Бельгии
Португальский специалист посетил матч Лиги наций Бельгия - Исландия.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью присутствовал на матче Лиги наций между сборными Бельгии и Исландии.
Португалец просматривал защитника Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда и полузащитника Боруссии Акселя Витцеля, сообщает издание Het Laatste Nieuws.
Моуринью часто практикует просмотр игроков с трибуны, что, по его мнению, эффективнее впечатления по телевизору.
Ранее сообщалось, что Давид Де Хеа отказался продлевать контракт с Манчестер Юнайтед.
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