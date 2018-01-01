Клубы АПЛ потребовали расследовать трансфер Кристенсена в Челси
Недавно Football Leaks опубликовал новую скандальную информацию по поводу нарушения правил перехода защитника Андреаса Кристенсена в Челси в 2012 году.
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По информации источника, "синие" наняли отца футболиста в качестве скаута, который официально заступил в должность в день подписания контракта. Отец Кристенсена получал зарплату в размере 11,400 фунтов в месяц (около 12,800 евро), и, при этом, продолжал работать тренером вратарей в Брондбю.
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Отец Кристенсена проработал скаутом Челси четыре года и заработал в общей сложности 739 630 евро. В соответствии с правилами АПЛ, клубы не имеют права платить членам семей несовершеннолетних футболистов и теперь Челси может понести наказание.
Уже два клуба АПЛ обратились в федерацию футбола Англии с требованием провести расследование в отношении этого трансфера и наложить на Челси трансферный бан.
Ранее сообщалось, что по данным Football Leaks, правила перехода несовершеннолетних футболистов также нарушал Монако.
Полная версия правил