МЮ заплатил 4 миллиона Монако за несуществующий матч - Football Leaks
В СМИ появилась новая порция скандальных инсайдов Football Leaks в отношении мошеннической операции Монако и Манчестер Юнайтед.
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Французское издание Get French Football News опубликовало компрометирующую информацию о переходе Радамеля Фалькао из Монако в состав “красных дьяволов“. В сезоне-2014/15 Фалькао перешел в английский клуб на правах годовой аренды с опцией выкупа.
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Сумма сделки состояла из двух платежей - 6 миллионов евро за аренду и 4 миллиона в качестве бонуса, который Монако должен был получить в случае, если манкунианцы финишируют в сезоне-2014/15 в топ-4.
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Условия сделки были согласованы в обход правил федерации футбола Франции, поэтому клубы придумали мошенническую схему: Манчестер Юнайтед обязался выплатить монегаскам 4 миллиона евро за товарищеский матч и заплатил всю сумму, хотя никакого поединка между клубами не было.
Таким образом, Монако получил деньги за Фалькао за счет мошенничества со стороны клубов.
Ранее Football Leaks опубликовал информацию о нарушении со стороны Монако правил перехода несовершеннолетних игроков.
Также скандальные отчеты затронули ПСЖ и Манчестер Сити, из-за чего эти клубы требуют исключить из Лиги чемпионов.
Полная версия правил