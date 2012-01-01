Погба собирается вновь бросить МЮ ради Ювентуса - источник

Поль Погба может вернуться в итальянский клуб уже этой зимой.

Французский полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба намерен перейти в Ювентус.

Читай также: Разбивай мое сердце: Погба посвятил новую прическу Манчестер Юнайтед

По информации Sky Sports, 25-летнего футболиста не устраивают постоянные конфликты с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Источник отмечает, что Погба уже сообщил близкому окружению и игрокам туринского клуба о своем желании перейти.

Футболист рассчитывает, что клубы сумеют договориться в ближайшее время и переход состоится уже в зимнее трансферное окно.

Отметим, что Погба уже выступал в составе Ювентуса с 2012 по 2016 год.

Ранее Поль Погба заявлял, что не жалеет о своем уходе из Ювентуса.