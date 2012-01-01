Погба собирается вновь бросить МЮ ради Ювентуса - источник
Поль Погба может вернуться в итальянский клуб уже этой зимой.
Французский полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба намерен перейти в Ювентус.
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По информации Sky Sports, 25-летнего футболиста не устраивают постоянные конфликты с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Источник отмечает, что Погба уже сообщил близкому окружению и игрокам туринского клуба о своем желании перейти.
Футболист рассчитывает, что клубы сумеют договориться в ближайшее время и переход состоится уже в зимнее трансферное окно.
Отметим, что Погба уже выступал в составе Ювентуса с 2012 по 2016 год.
Ранее Поль Погба заявлял, что не жалеет о своем уходе из Ювентуса.
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