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Гаскойна вызвали в суд по поводу обвинений в домогательствах

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В следующем месяце Пол Гаскойн предстанет перед судом.
Пол Гаскойн
Пол Гаскойн
Getty Images

Экс-футболист сборной Англии Пол Гаскойн обвинен в сексуальных домогательствах.

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Инцидент произошел 20 августа 2018 года в поезде по маршруту Йорк - Дарем. 51-летний Гаскойн приставал к женщине и намекал на интимную близость. Полиция подтвердила, что в следующем месяце бывший футболист предстанет перед судом.

Как сообщает Sky Sports, судебное слушание англичанина назначено на 11 декабря.

Ранее сообщалось, что Пола Гаскойна едва не стошнило во время катания на аттракционе.

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Теги: Пол Гаскойн, Англия, футбол, вне игры, обвинения, сексуальные домогательства
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
endorphinchik    19.11.2018, 18:22
Оценка:  0
endorphinchik
Не верю! Отвлекал внимание: он больше на приставалу к мужчинам похож...
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