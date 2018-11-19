Гаскойна вызвали в суд по поводу обвинений в домогательствах

В следующем месяце Пол Гаскойн предстанет перед судом.

Экс-футболист сборной Англии Пол Гаскойн обвинен в сексуальных домогательствах.

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Инцидент произошел 20 августа 2018 года в поезде по маршруту Йорк - Дарем. 51-летний Гаскойн приставал к женщине и намекал на интимную близость. Полиция подтвердила, что в следующем месяце бывший футболист предстанет перед судом.

Как сообщает Sky Sports, судебное слушание англичанина назначено на 11 декабря.

Ранее сообщалось, что Пола Гаскойна едва не стошнило во время катания на аттракционе.