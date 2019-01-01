Капитан Ливерпуля вернулся из сборной с повреждением

Его участие в ближайшем матче с Уотфордом остается под вопросом.

Полузащитник Ливерпуля и сборной Англии Джордан Хендерсон получил травму задней поверхности бедра. Из-за повреждения Джордан не попал в заявку на заключительный матч своей команды в Лиге Наций против Хорватии.

Отметим, что 28-летний хавбек лишь недавно вернулся в игру после аналогичного повреждения. После восстановления он сыграл лишь 20 минут в матче против Фулхэма. Тем не менее, Хендерсон был вызван в состав сборной Англии, где у него случился рецидив.

Полузащитник уже вернулся в расположение своего клуба, однако участие капитана в ближайшем матче АПЛ против “Уотфорда” остается под большим вопросом.

Напомним, что Англия одержала волевую победу над Хорватией и стала победителем своей группы. Хорваты, в свою очередь, покинули дивизион А.