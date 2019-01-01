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Капитан Ливерпуля вернулся из сборной с повреждением

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Его участие в ближайшем матче с Уотфордом остается под вопросом.
Джордан Хендерсон
Джордан Хендерсон
Getty Images

Полузащитник Ливерпуля и сборной Англии Джордан Хендерсон получил травму задней поверхности бедра. Из-за повреждения Джордан не попал в заявку на заключительный матч своей команды в Лиге Наций против Хорватии.

Отметим, что 28-летний хавбек лишь недавно вернулся в игру после аналогичного повреждения. После восстановления он сыграл лишь 20 минут в матче против Фулхэма. Тем не менее, Хендерсон был вызван в состав сборной Англии, где у него случился рецидив.

Полузащитник уже вернулся в расположение своего клуба, однако участие капитана в ближайшем матче АПЛ против “Уотфорда” остается под большим вопросом.

Напомним, что Англия одержала волевую победу над Хорватией и стала победителем своей группы. Хорваты, в свою очередь, покинули дивизион А.

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Теги: футбол, Ливерпуль, сборная Англии, Джордан Хендерсон
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