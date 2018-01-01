Агент Фреда: Он оказался в Манчестер Юнайтед в неподходящее время

Сильва объяснил, почему бразильцу не удается заиграть в новом клубе.

Жилберто Сильва, представляющий интересы экс-игрока Шахтера – Фреда, рассказал, почему бразильцу никак не удается проявить себя в Манчестер Юнайтдед.

“Фред перешел в Юнайтед не в лучшее время. Это проблема, ведь из-за этого на него оказывается дополнительное давление. Кроме того, Фред привык к одной системе в Украине, и теперь ему нужно адаптироваться к совершенно иной.

Но, несмотря на все это, я знаю его очень хорошо, и могу с уверенностью заявить, что он будет бороться. Когда я разговаривал с ним, он сказал, что хочет работать еще больше. Он невероятно целеустремленный парень и намерен добиться успеха”,- цитирует Сильву Tribal football.

Ранее Фред рассказал о том, кто сыграл решающую роль в его переходе в Манчестер Юнайтед.